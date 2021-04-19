- Haberler
- Gündem Haberleri
- 19 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
19 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıkarken, 341 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 19.04.2021 - 19:32
- Güncelleme : 19.04.2021 - 19:36
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 55 BİN 149
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 862 semptomlu hasta belirlendi.
341 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 48 bin 947 kişi sağlığına kavuşurken, 341 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 267 oldu.