19 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıkarken, 341 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 55 BİN 149

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 862 semptomlu hasta belirlendi.

341 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 48 bin 947 kişi sağlığına kavuşurken, 341 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 267 oldu.