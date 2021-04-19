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    19 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıkarken, 341 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.04.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 19:36
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    19 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 55 BİN 149

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 862 semptomlu hasta belirlendi.

    341 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 48 bin 947 kişi sağlığına kavuşurken, 341 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 267 oldu.

    19 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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