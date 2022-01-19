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- 19 Ocak Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
19 Ocak Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 10:02
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 19 Ocak 2022 piyasalardaki son durum..
19 OCAK 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Döviz kurlarında bugün yatay bir seyir hakim. Dolar/TL, 13,60'ın hemen üzerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 15,38'ler düzeyinde işlem görüyor. Yurt içinde Kabine toplantısının izleneceği günde, yurt dışında İngiltere, Almanya ve Kanada enflasyon, ABD konut başlangıçları verileri takip edilecek.
- DOLAR: 15,61
- EURO: 15,38