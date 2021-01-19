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19 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 818 vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 19.01.2021 - 20:23
- Güncelleme : 19.01.2021 - 20:49
Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 175 bin 133 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
6 BİN 818 VAKA
Yapılan testler sonucu vaka sayılarında düne göre artış görüldü. Verilere göre, 6 bin 818 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 218 oldu.
167 CAN KAYBI
167 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.