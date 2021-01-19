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    19 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    19 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 818 vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.01.2021 - 20:23
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 20:49
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    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 175 bin 133 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    6 BİN 818 VAKA

    Yapılan testler sonucu vaka sayılarında düne göre artış görüldü. Verilere göre, 6 bin 818 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 218 oldu.

    167 CAN KAYBI

    167 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.

    19 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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