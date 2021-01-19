19 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 818 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 175 bin 133 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

6 BİN 818 VAKA

Yapılan testler sonucu vaka sayılarında düne göre artış görüldü. Verilere göre, 6 bin 818 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 218 oldu.

167 CAN KAYBI

167 kişi ise salgına yenik düşerek hayatını kaybetti.