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    19 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    19 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 419 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.02.2021 - 19:02
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 19:39
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    Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 116 bin 674 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı.

    7 BİN 419 VAKA

    Yapılan testler sonucu 7 bin 419 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 498 oldu.

    82 CAN KAYBI

    82 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 27 bin 903'e yükseldi.

    19 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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