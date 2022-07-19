19 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

19 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 19 Temmuz Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Son günlerde döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle sert düşüşler yaşayan altın fiyatlarında sabah saatlerinden itibaren yukarı yönlü ivme gözlemleniyor.

Gram altın güne %0,07 artış ile 984,91 TL seviyelerinde başlarken %0,09 artış ile çeyrek altın 1.568,88 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Peki, 19 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar?

İşte altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

Alış: 972,60

Satış: 984,91

Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

6.145,41

6.261,92

Yarım altın fiyatı ne kadar?

3.063,10

3.140,56

Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

1.534,99

1.568,88

Tam altın fiyatı ne kadar?

6.319,00

6.437,00