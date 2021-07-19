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    19 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.07.2021 - 19:54
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 20:02
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    19 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİNİN ÜZERİNDE

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

    BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI GEÇEN HAFTAYA KIYASLA YÜZDE 30 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

    Bakan Koca, vaka sayılarını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

    "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın."

    19 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 63 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 9 bin 602 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 20 bin 302 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 63 milyon 680 bin 206 oldu.

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    19 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #2

    19 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #3

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