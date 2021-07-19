19 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 7 BİNİN ÜZERİNDE

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI GEÇEN HAFTAYA KIYASLA YÜZDE 30 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Bakan Koca, vaka sayılarını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık %30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın."

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 63 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 9 bin 602 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 20 bin 302 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 63 milyon 680 bin 206 oldu.