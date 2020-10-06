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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 06.10.2020 - 14:18
    • Güncelleme : 06.10.2020 - 14:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

    Erdoğan-Merkel görüşmesinde, D.Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

    İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanı, Merkel'e, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarıyla ilgili sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması gerektiğini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini Almanya Başbakanı Merkel'e iletti."

    AYRINTILAR GELECEK...

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