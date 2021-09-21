Büyük bir heyecanla beklenen köprünün çalışmaları, Asya Yakası'ndaki kuleye çıkan gazetecilerin objektiflerine yansıdı.

'Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, iskeleden teknelerle Asya Kulesi'ne götürüldü.

KÖPRÜ 318 METREDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU 'KEDİ YOLU'NA ÇIKACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip, köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.

'1915 Çanakkale Köprüsü' Asya Yakası'ndaki kuleden görüntülendi ViDEO