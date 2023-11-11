1915 Çanakkale Köprüsü, 'Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri' arasında birinci oldu Türkiye'nin gurur projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü, faaliyette bulunduğu süreçte toplam 24 ödülün sahibi oldu. 2015 Çanakkale Köprüsü, "IABSE 2023 Proje ve Teknoloji Ödülleri" kapsamında küresel bir ödüle daha layık görüldü.

AA

1915 Çanakkale Köprüsü, Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE) tarafından düzenlenen yarışmanın "Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği'nin 1998'den bu yana düzenlediği, dünyanın dört bir yanından mühendislik projelerinin katıldığı, "IABSE 2023 Proje ve Teknoloji Ödülleri"nin sahipleri İsviçre Zürih'te yapılan törenle açıklandı.

40'ın üzerinde global proje oylandı

Çin, Yeni Zelanda, Macaristan, Danimarka, Katar, Hindistan ve Filipinler gibi birçok ülkeden katılan 40'ın üzerinde global proje, 14 kişilik jüri ekibi tarafından 7 kategoride değerlendirildi.

"Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri" kategorisinde ödül aldı

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, "Büyük Otoyol ve Demiryolu Köprüleri" kategorisinde Çin, Filipinler ve Botsvana'dan katılan projeler arasında birinciliğe layık görüldü.

Proje adına Zürih’te düzenlenen ödül törenine 1915 Çanakkale Köprüsü CEO'su Mustafa Tanrıverdi ile firma yetkililerinden Murat Sarıkaya, Edward Hong ve Kwangyoung Jeong katıldı.

Bugüne kadar 24 ödül aldı

Geçen haftalarda mühendislik dünyasının lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisi tarafından dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği "Global Best Projects" yarışmasında da birincilik ödülünü kazanan 1915 Çanakkale Köprüsü, toplamda ulusal ve uluslararası 24 ödülün sahibi oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)