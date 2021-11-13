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1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

2022 yılında hizmete girecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, kentteki ev fiyatlarını da adeta uçurdu. Sadece Bozcaada’da bir evin fiyatı 1 milyon 987 bin 920 TL…