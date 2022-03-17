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    1915 Çanakkale Köprüsü yarın hizmete giriyor

    1915 Çanakkale Köprüsü yarın hizmete giriyor

    Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açacağı 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın 'en büyük asma köprüsü' olarak tarihe geçecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 15:58
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 16:01
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    Türkiye'nin son yıllara sığdırdığı vizyoner projelerinden birinde daha sona gelindi.

    Kıtaları birbirine bağlayan en büyük projelerden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor.

    CUMHURBAŞKANI AÇACAK

    Köprüyü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak.

    Açılış için son hazırlıkların tamamlandığı köprüye ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

    Karaismailoğlu, köprünün özelliklerine dikkat çeken bir grafik paylaştı.

    "DÜNYANIN EN BÜYÜK ASMA KÖPRÜSÜ"

    Grafikte Türkiye'nin en önemli köprüleri yer alırken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu dikkat çekti.

    Karaismailoğlu'nun, "Dünya’nın en büyük asma köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü yarın hizmete giriyor." notuyla tanıttığı köprü, dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek.

    1915 Çanakkale Köprüsü yarın hizmete giriyor #1

    1915 Çanakkale Köprüsü yarın hizmete giriyor #2


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