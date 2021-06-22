1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarının üretiminde 5 bin kişi çalışırken, çelik yapılar Bursa ve Kocaeli'de üretildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona geliniyor. Köprüde yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük asma köprüsü olacak.

Güzelliği ile dikkati çeken köprüde, 649'u mühendis olmak üzere 5 bin kişilik bir ekip çalışıyor.

Köprü tamamlandığında dünyanın en önemli ulaşım noktalarından birisi olacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne denk gelen 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.



105 TON AĞIRLIĞINDA KALICI ÇELİK YAPI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Asya Yakası'nda bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa Yakası'nda yer alan Gelibolu Sütlüce mevkisindeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Köprünün, ağırlığı 105 bin tonu bulan kalıcı çelik yapıları ise Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki Çimtaş fabrikalarında üretiliyor.

Yaklaşık 3 yıldır yoğun çalışmaların sürdüğü fabrikalarda işçilerin 2 binden fazlası, sadece köprü projesine yönelik mesai yapıyor.

TABLİYE BLOKLARI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çelik şaft, ankraj bloğu ve çelik kule imalatı da yapılan tesislerde, köprüde araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye blokları için çalışmalar hızla devam ediyor.

Gemlik'te tabliyeler için üretimi tamamlanan paneller, firmanın Gölcük'te bulunan tersanesine aktarılıyor.

Burada yapılan blok teşkili ve deneme çatısının ardından Çimtaş'a ait, kendi yapımı olan "GMK-1" isimli dinamik pozisyonlama sistemine sahip gemiyle montaj sahasına naklediliyor.





700 TON AĞIRLIĞINDA 153 BLOK

Çeliğin yanı sıra başka malzemelerin de kullanıldığı, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 153 bloktan oluşan tabliyeler, Singapur bayraklı, 106 metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinçle yerlerine konularak sağlamlaştırılıyor.

SİMGELERİN KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak tasarlandı.





TOP MERMİSİNİ TEMSİL EDECEK

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.





TABLİYELER 3,5 METRE YÜKSEKLİKTE OLACAK

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yükseklikte olacak. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye bloğu montajı yapıldı VİDEO







