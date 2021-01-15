1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘kedi yolu’ çalışmaları tamamlandı

İki bölümden oluşan ve işçilerin çalışma platform olarak kullanacağı kedi yolunun tamamlanması ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün silüeti iyice belirmiş oldu.

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ana halatların çekilmesiyle birlikte işçilerin üzerinde çalışacağı ’kedi yolu’ 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

ÇALIŞMALAR HIZLANIYOR

‘Kedi yolu’nun tamamlanmasının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ana halatları ile askı halatlarının montajı yapılacak.

Daha sonra mega büyük tabliye blokları, yüzer ve kaldırma vinç yardımlarıyla askı halatlarına bağlanarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek.

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.

Çanakkale 1915 Köprüsü’nün ‘kedi yolu’ tamamlandı VİDEO

AYAK YÜKSEKLİĞİ 318 METRE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları, 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı.

32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

KÖPRÜDE SEYİT ONBAŞI SİMGESİ

Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLI ASMA KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor.

ULAŞIM SÜRESİ 6 DAKİKAYA İNECEK

Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.



TABLİYELER 42 PARÇADAN OLUŞACAK

48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak.

Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.















