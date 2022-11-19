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1915 Çanakkale Köprüsü'ne top mermisi figürleri yerleştirilecek

1915 Çanakkale Köprüsü'ne top mermisi figürleri yerleştirilecek

1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapının konulacağı kaideler, kulelere kurulmaya başlandı.