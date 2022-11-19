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    1915 Çanakkale Köprüsü'ne top mermisi figürleri yerleştirilecek

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden ve her biri 75 ton olan 4 anıtsal yapının konulacağı kaideler, kulelere kurulmaya başlandı.
    • 19.11.2022 - 12:17
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    1915 Çanakkale Köprüsü'ne top mermisi figürleri yerleştirilecek

    Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin en önemli projeleri arasında yer alıyor.

    18 Mart 2017'de temeli atılan köprünün yapımında yaklaşık 5 bin kişi görev aldı.

    Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde açıldı

    1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.

    Kaideler kurulmaya başlandı

    Köprünün kulelerinin üzerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı’nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton ağırlığında, 20,5 metre yüksekliğindeki anıtsal yapılar yerleştirileceği kaideler kurulmaya başlandı.

    DHA'nın haberine göre ekipler, Asya ve Avrupa kıtalarında çalışmalara devam ediyor.

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #1

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #2

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #3

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #4

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #5

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #6

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #7

    1915 Çanakkale Köprüsü ne top mermisi figürleri yerleştirilecek #8


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