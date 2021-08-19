Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak köprünün yolu, mega tabliye bloklarının birleştirilmesiyle görünmeye başladı.

Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle uzun bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve Boğaz'da kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı.

KÖPRÜNÜN YOLU GÖRÜNDÜ

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı.

Aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda köprünün yol çalışmalarına başlandı.

30 TABLİYE BLOKU MONTAJI YAPILDI

Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde, araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajı bir süre önce başlamıştı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajı devam ediyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına 15 mega tabliye blokunun montajı yapıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. 'Dünyanın en uzun asma köprüsü' unvanını kazandıracak kuleler arasındaki 2023 metrelik orta açıklıkta araçların geçeceği yol da görünmeye başladı. Orta açıklıkla beraber kuleler ile yaklaşım viyadüklerinin bağlantısını sağlayacak kenar açıklıklara, şu ana kadar toplam 30 tabliye bloku montajı yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu ilk kez göründü ViDEO

"İNŞAATI GÜN GÜN İZLİYORUZ"

Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki yazlığında yaşayan Ali Tülümen, komşularıyla birlikte her gün köprüde devam eden çalışmaları izlediklerini söyledi.

Tülümen, "Adım adım köprünün gelişmesini ve inşaatını izliyoruz.

"BUGÜN YENİ BİR TABLİYE GELDİ"

Bugün de gemiyle yeni bir tabliyenin geldiğini görüyoruz. Tahminen en büyüklerinden bir tanesi. Onların tutucu halatların montajını bugün gözlemliyoruz. Onları yukarı doğru çekiyorlar ve kancalarını hazırlıyorlar. Büyük bir ihtimalle 18 Mart 2022 tarihinde açılacağını umuyoruz.

Memleket için hayırlısı olsun. Tabii sıkıntısı da oldu sitemize, 2 senedir tozu ve gürültüsünü de çekiyoruz. İnşallah bundan sonra faydasını göreceğiz diye düşünüyoruz. Trafiği hafifleteceğine inanıyoruz. Yıllardır feribotlarla vatandaşların İstanbul'a gidiş gelişlerinde hafta sonu ve bayramlarda sıkıntı oluyordu. Köprüyle bu sıkıntı halledilmiş olacak. Fiyatlar da uygun olursa vatandaş geçebilir diye düşünüyoruz." dedi.

6 DAKİKADA KESİNTİSİZ ULAŞIM

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metre olacak. Gidiş geliş 3 şeritli olacak köprünün 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Çanakkale Boğazı ise köprüyle 6 dakikada geçilebilecek. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları da olacak.

18 MART 2022'DE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanıp hizmete açılacak.