1923'ten 2023'e Türkiye'nin cumhurbaşkanları Atatürk'ten Erdoğan'a birçok isim, Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2023'te kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayacak.

Ülke çapında birbirinden görkemli, nefes kesen gösterilere imza atılacak.

Geçen yüz yılda çeşitli zorlukları atlatan Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok isim cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

İlk Cumhurbaşkanı Atatürk

İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 12 isim söz konusu görevi yerine getirdi.

Atatürk, 29 Ekim 1923'ten 10 Kasım 1938'e kadar görevini sürdürdü.

Sonrasında ise 11 Kasım 1938'de görevi devralan İsmet İnönü, 22 Mayıs 1950'ye kadar yönetimde kaldı.

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı yapan isimler

22 Mayıs 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar Celal Bayar, aynı yıl 27 Mayıs'tan 28 Mart 1966'ya kadar Cemal Gürsel görev yaptı.

Kenan Evren ise 9 Kasım 1982 ile 9 Kasım 1989 tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

Fahri Korutürk 6 Nisan 1973-6 Nisan 1980, Cevdet Sunay 28 Mart 1966-28 Mart 1973 ve Turgut Özal 9 Kasım 1989-17 Nisan 1993 tarihlerinde cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Demirel, Özal...

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 16 Mayıs 1993'ten 2000 yılının aynı tarihine kadar görevde kaldı.

Sonrasında göreve gelen Ahmet Necdet Sezer 16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulundu.

Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanı seçildi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için bu tarihler, 28 Ağustos 2007-28 Ağustos 2014 şeklinde gerçekleşti.

Halkın seçtiği ilk cumhurbaşkanı Erdoğan

2014'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Erdoğan, Mayıs 2023 seçimlerinde ise yine halk tarafından 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.