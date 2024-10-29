1923'ten günümüze Türkiye'nin cumhurbaşkanları

AA

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2024'te kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyor.

Geçmişe baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok ismin cumhurbaşkanlığı görevinde bulunduğunu görüyoruz.

İLK CUMHURBAŞKANI: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

İlk Cumhurbaşkanı aynı zamanda Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar 12 isim, söz konusu görevi yerine getirdi.

Atatürk, 29 Ekim 1923'ten 10 Kasım 1938 tarihine kadar görevini sürdürdü.

İKİNCİ CUMHURBAŞKANI: İSMET İNÖNÜ

Atatürk'ün hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938 sonrasında ise 11 Kasım 1938'de görevi devralan İsmet İnönü, 22 Mayıs 1950'ye kadar yönetimde kaldı.

TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI YAPAN İSİMLER

22 Mayıs 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar Celal Bayar, aynı yıl 27 Mayıs'tan 28 Mart 1966'ya kadar Cemal Gürsel görev yaptı.

Kenan Evren ise 9 Kasım 1982 ile 9 Kasım 1989 tarihleri arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

Fahri Korutürk 6 Nisan 1973-6 Nisan 1980, Cevdet Sunay 28 Mart 1966-28 Mart 1973 ve Turgut Özal 9 Kasım 1989-17 Nisan 1993 tarihlerinde cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 16 Mayıs 1993'ten 2000 yılının aynı tarihine kadar görevde kaldı.

Sonrasında göreve gelen Ahmet Necdet Sezer 16 Mayıs 2000-28 Ağustos 2007 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için bu tarihler, 28 Ağustos 2007-28 Ağustos 2014 şeklinde gerçekleşti.

HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN

2014'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

Erdoğan, Mayıs 2023 seçimlerinde ise yine halk tarafından 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildi.