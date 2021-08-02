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Orman yangını felaketinde son durum
Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan yangınların 137'si kontrol altına alındı. 6 ilde devam eden 12 yangın için mücadele sürüyor.
- AA & Ensonhaber
- 02.08.2021 - 20:44
- Güncelleme : 02.08.2021 - 21:31
Türkiye büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya.
Son 6 günde başlayan, hava sıcaklığı, rüzgar gibi nedenlerle büyüyerek birçok farklı noktada ormanlarımızı saran alevlerle mücadele sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden mücadeleye ilişkin son bilgileri paylaştı.
Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bugüne değin çıkan yangınların 137'sinin tamamen söndürüldüğünün ya da kontrol altına alındığının bilgisini verdi.
Böylece devam eden yangın sayısı 11'e düştü.
SEYDİKEMER YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Bakan Pakdemirli'nin kamuoyunu bilgilendirdiği açıklamalarının hemen ardından Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangını da kontrol altına alındı.