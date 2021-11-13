İstanbul’da İETT otobüsü yine arıza verdi

İstanbul’da İETT otobüsü yine arıza verdi

D-100 kara yolunda İETT otobüsünün arıza yapması sonucunda trafik kilitlendi. Trafiğin ilerlemediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İstanbullunun otobüs çilesi bitmiyor…

Sürekli arıza veren bir İETT otobüslerine bir yenisi daha eklendi.

BAĞLANTI NOKTASINI KİLİTLEDİ

Bu kez adres Eyüpsultan…

D-100 kara yolunun bağlantı noktasında sabah saatlerinde bir İETT otobüsü arızalandı.

Yol ortasında arızalanan İETT otobüsü, trafiği kilitledi.

Eyüpsultan'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu VİDEO

DURAN TRAFİKTE İLERLEMEYE ÇALIŞTILAR

Trafik nedeniyle, sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, o anlar bir vatandaş tarafın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, arıza yapan İETT otobüsünün yolun ortasında beklediği, sürücülerin ise durma noktasına gelen trafikte ilerlemeye çalıştığı görülüyor.