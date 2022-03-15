1915 Çanakkale Köprüsü açıldı mı? İşte 'Asrın Projesi'...

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılış tarihi merak ediliyor. Peki Çanakkale Köprüsü açık mı, ne zaman açılacak? İşte tarihi...

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkel Köprüs açılış için gün sayıyor.

2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Türkiye'nin mega projeleri arasında yerini aldı.

Mart ayı itibariyle ise köprünün son durumu merak edilen konular arasında.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

Çanakkale için tarihi bir gün olan 18 Mart'a sayılı günler kala, "1915 Çanakkale Köprüsü" açıldı mı sorusu vatandaşların gündeminde.

Peki 1915 Çanakkale Köprüsü açık mı, ne zaman açılacak? Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte son detaylar...

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILDI MI?

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 Cuma günü açılacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşıyor.

Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Avrupa’da Sütlüce köyü ve Asya’da Lapseki arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçerek Umurbey beldesi bölgesine varıyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin 15 euro olacağını söylemişti.

Konuya ilişkin yeniden açıklama yapan Karaismailoğlu, net ücretin açılış ile birlikte duyurulacağı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, "Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için. Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır. Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız. " ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BOĞAZI GEÇİŞİNE YENİ BİR ALTERNATİF OLUŞACAK

İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek.

Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek.

Çanakkale Boğazı’nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.

TATİLCİLERİN FERİBOT ÇİLESİ BİTECEK

Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi’ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu.

Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.