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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.
    • AA
    • 05.01.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 14:02
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    Türkiye'de koronavirüs, Omicron varyantının da etkisiyle hızla yayılıyor.

    Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 bine yakın vaka sayısı açıklamış, "Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır." uyarısını yapmıştı.

    İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

    Bakan Koca, bugün de 1 haftalık vaka harikasını yayınladı.

    Buna göre 18-24 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 303,51, Ankara'da 129,82, İzmir'de 68,54 oldu.

    EN ÇOK ARTAN İLLER

    Her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı en çok Kırklareli, Çanakkale ve Eskişehir'de arttı.

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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı #1


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