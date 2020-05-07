Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle bir günde 57 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı ise 80 bini geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu Twitter hesabı üzerinden paylaştı...

82 BİN 984 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bakanlık tarafından güncellenmiş verilere göre bir günde 4 bin 782 kişi koronavirüsü atlattı.

Böylelikle virüsü yenenlerin toplam sayısı 82 bin 984'e yükseldi.

VAKA SAYISI 133 BİN 721 OLDU

Gün içinde yapılan 30 bin 395 test sonucunda 1977 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle toplam vaka sayısı 133 bin 721'e çıktı.

57 KİŞİ DAHA VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 oldu.

Toplam ölü sayısı da 3 bin 641'e yükseldi.

"TEST SAYISI YAKINDA 1,5 MİLYONA ULAŞACAK"

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil"