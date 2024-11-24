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Haber Merkezi

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...

Binbir fedakarlıkla bizleri eğiten ve hayatı öğreten değerli öğretmenler, bu günde anılıyor ve hediyeleri kabul ediyor.

Okulda bir derdimiz olduğunda ilk ona koşar, merak ettiğimiz bir şey olduğunda, "Öğretmenim" diye ona sorarız.

Öğretmeneler her çocuğun istisnasız rol modelidir. Bizler onlara çok şey borçluyuz.

Yıllardır 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bugün de tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor.

Biz de eskilerin hatırlayacağı bir şarkı ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

"İLK ÖĞRETMENİN KİM SENİN"

1979 yılında Ali Rıza Binboğa ile özdeşleşen "İlk Öğretmen" şarkısı...

Öğretmen kutsaldır ana gibi

Öğretmen kutsaldır baba gibi

Öpülesi elleri var

Şirin tatlı dilleri var

Öğretmen öğretir A, B, C

Öğretmen öğretir K, L, M

İlk öğretmenin kim senin

Kim öğretti alfabeyi

Bir hak için kırk yıl

Köle olunuyorsa

Yirmi dokuz kere kırk yıl

Kölesiyiz öğretmenin