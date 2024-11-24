Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü...
Binbir fedakarlıkla bizleri eğiten ve hayatı öğreten değerli öğretmenler, bu günde anılıyor ve hediyeleri kabul ediyor.
Okulda bir derdimiz olduğunda ilk ona koşar, merak ettiğimiz bir şey olduğunda, "Öğretmenim" diye ona sorarız.
Öğretmeneler her çocuğun istisnasız rol modelidir. Bizler onlara çok şey borçluyuz.
Yıllardır 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bugün de tüm ülkede coşkuyla kutlanıyor.
Biz de eskilerin hatırlayacağı bir şarkı ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
"İLK ÖĞRETMENİN KİM SENİN"
1979 yılında Ali Rıza Binboğa ile özdeşleşen "İlk Öğretmen" şarkısı...
Öğretmen kutsaldır ana gibi
Öğretmen kutsaldır baba gibi
Öpülesi elleri var
Şirin tatlı dilleri var
Öğretmen öğretir A, B, C
Öğretmen öğretir K, L, M
İlk öğretmenin kim senin
Kim öğretti alfabeyi
Bir hak için kırk yıl
Köle olunuyorsa
Yirmi dokuz kere kırk yıl
Kölesiyiz öğretmenin
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