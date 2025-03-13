1992 Erzincan Depremi’nin kayıpları anılıyor

Depremler ülkesi Türkiye'nin en büyük yaralarından biri de 13 Mart 1992 Erzincan Depremi...

Bugün felaketin yıl dönümü.

TÜRKİYE KAYIPLARINI ANIYOR

Türkiye 33 yıl önce verdiği kayıplarını anıyor.

653 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı, çok sayıda binanın hasar gördüğü 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, konuya ilişkin bir mesaj yayınladı.

"DEPREMLERLE YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün, 13 Mart 1992’de Erzincan’da yaşanan büyük depremin yıl dönümü. O gece, şehir karanlığa gömüldü, sokaklarda feryatlar yankılandı, umutlar enkaz altında kaldı. 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yüzlerce canımızı aldı, binlerce insanımızı evsiz bıraktı ve hepimize bir gerçeği bir kez daha hatırlattı: Biz, depremlerle yaşamak zorunda olan bir coğrafyanın insanlarıyız.



Erzincan nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihiyle, kültürüyle, bereketli toprakları ve insanının mertliğiyle bilinen kadim bir şehir. Ancak ne yazık ki doğanın sert yüzüyle de defalarca karşılaşmış bir kent. 1939’da yaşanan o büyük felaketin yaralarını sararken 1992’de bir kez daha sınandı. Fakat Erzincan insanı, her seferinde ayağa kalkmayı bildi.



Bugün, kaybettiklerimizi rahmetle ve duayla anarken onların hatırasına sahip çıkmanın en doğru yolunun bilinçli ve hazırlıklı olmak olduğunu biliyoruz. Depremin değil, ihmalkârlığın ve tedbirsizliğin can aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Unutmamalıyız ki sağlam binalar inşa etmek, depremle yaşama kültürünü benimsemek ve bilinçli nesiller yetiştirmek bir tercih değil, zorunluluktur.



Bu topraklarda acılar tekrar etmesin, canlarımız enkaz altında kalmasın diye geçmişten ders almalı, şehirlerimizi güvenli hale getirmeliyiz. Erzincan ve ülkemizin dört bir yanı için; bilinç, tedbir ve dayanışmayla geleceğe daha sağlam adımlar atalım.



Bu duygu ve düşüncelerle, 1992 Erzincan Depremi’nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Unutmadık, unutmayacağız.