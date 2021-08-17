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    1999 depreminden akıllarda kalan görüntüler

    1999 depreminden akıllarda kalan görüntüler

    32. Gün belgeselinden kısa bir kesit, 1999 depreminin ardından yaşanan çaresizliği gözler önüne seriyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 09:34
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    Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösterirken Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı.

    03.02'de gerçekleşen  Gölcük merkezli deprem, resmi raporlara göre 17 bin 480 kişinin ölümüne neden oldu.

    Binlerce kişi yaralandı ve sakat kaldı.

    KIYAMADIKLARI İÇİN ECEVİT'İ UYANDIRMADILAR

    Gölcük'te adeta can pazarı yaşanırken gözler yetkili birilerini arıyordu.

    Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit o sırada uykusundaydı.

    32. Gün belgeselinde de o dönem, Bülent Ecevit'e 'kıyamadıkları için' uykusundan uyandırılmadığı anlatılıyor.

    Enkazların altında kalan vatandaşlar ise devletten bir yardım eli uzatılması için günlerce beklemek zorunda kaldı.

    Hükümetin çaresiz kalması, can sayısının daha da artmasına neden oldu.

    32. Gün belgeselinden unutulmaz 1999 depremi görüntüleri VİDEO

    1999 depreminden akıllarda kalan görüntüler #1

    1999 depreminden akıllarda kalan görüntüler #2

    1999 depreminden akıllarda kalan görüntüler #3

    1999 depreminden akıllarda kalan görüntüler #4

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