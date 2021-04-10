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    1'i PKK'lı 3 kişinin, Mardin sınırından yasa dışı girişi engellendi

    Mardin/Kızıltepe sınırı üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalıştığı belirlenen 3 şahıs yakalanırken, 1 kişinin PKK/YPG mensubu olduğu belirlendi.
    • AA
    • 10.04.2021 - 17:32
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 17:39
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    1'i PKK'lı 3 kişinin, Mardin sınırından yasa dışı girişi engellendi

    Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre karşı mücadelesini sürdürürken, bir yandan da sınırı korumaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin/Kızıltepe sınır hattı üzerinden Türkiye'ye yasa dışı giriş yapılmaya çalışıldığını duyurdu.

    Suriye'den ülkeye giriş yapmaya çalıştığı belirlenen 3 kişinin yakalandığı aktarıldı.

    Şahıslardan 1'inin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirtilen açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

    1 i PKK lı 3 kişinin, Mardin sınırından yasa dışı girişi engellendi #1

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