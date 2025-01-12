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Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 2-9 Ocak tarihleri arasında 3 milyon 243 bin 49 araç denetlendi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 76, hız ihlalinde bulunan 126 bin 229, periyodik muayenesi yaptırılmamış 28 bin 702, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 648 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 506 bin 311 araca-sürücüye işlem uygulandı.

3 BİN 26 YAYAYA CEZA

2024 yılında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yaya güvenliği kapsamında kurallara uymayan sürücülere 71 bin 21, kurallara uymayan yayalara da 3 bin 26 adet işlem yapıldı.