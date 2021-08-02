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    2 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 22 bin 898 yeni vaka tespit edilirken, 91 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.08.2021 - 19:48
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 20:09
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    2 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 20 BİN 890

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 270 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 74 MİLYONA YAKLAŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 142 bin 569, 2. doz uygulanan aşı miktarı 27 milyon 624 bin 886, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 42 bin 22 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 73 milyon 809 bin 477.

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    2 Ağustos Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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