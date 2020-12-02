2 Aralık Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de bugün koronavirüs salgını nedeniyle 193 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Türkiye genelinde koronavirüs salgınının ikinci dalgasında vaka ve vefat sayılarındaki artış bugün de sürdü.

GÜNLÜK VAKA 30 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı'nca güncellenen verilere göre bugün yapılan testler sonucu tespit edilen vaka sayısı 30 bini geçti.

31 bin 923 yeni vaka tespit edilirken, 6 bin 690 semptomlu hasta belirlendi.

193 CAN KAYBI DAHA

Tedavi altındaki 4 bin 821 kişi sağlığına kavuşurken vefat eden kişi sayısı 193 artışla 14 bin 129'a yükseldi

"KAPALI ORTAMLARDAN UZAK DURMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel tabloyu Twitter hesabından paylaşarak, "Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız." ifadelerini kullandı