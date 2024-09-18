2 bakanlıktan yangınlara karşı ortak çalışma grubu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına karşı ortak çalışma grubu kurma kararı aldı.

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek yerleşim alanları ve ormanlık bölgelerdeki yangınlarla mücadele konusunu ele aldı.

Toplantıda, her iki bakanlık ve yerel yönetimleri kapsayan bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildi. Bu grubun, orman yangınlarına karşı alınan mevcut tedbirleri gözden geçireceği ve yeni bir strateji geliştireceği belirtiliyor.

"YEREL YÖNETİMLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMA GRUBU KURACAĞIZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası yapılabilecekleri değerlendirdik. İki bakanlık olarak yerel yönetimleri de kapsayacak bir çalışma grubu oluşturacağız. Bu grup, tüm önlemleri gözden geçirerek yeni bir yol haritası belirleyecek.