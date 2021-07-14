AK Parti'ye katılan 2 belediye başkanı için grup toplantısının ardından katılım töreni düzenlendi. Belediye başkanlarına AK Parti rozetleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen grup toplantısının ardından, AK Parti’ye katılım sağlayan belediye başkanları için katılım töreni düzenlendi.

Saadet Partisi’nden AK Parti’ye geçen Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ile Elazığ Belediye Başkanı Hatif Çadır, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin hitabının ardından kürsüye çağırıldı.

“BİZLERİ ONURLANDIRIYOR”

Özhaseki, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 2 belediye başkanı arkadaşımız daha büyük AK Parti ailesine katılıyorlar. Amacı hizmet olan, amacı milletin duasını almak olan gönül belediyeciliği yapmak isteyen arkadaşlarımızın bu katılımları doğrusu bizleri de onurlandırıyor.

1 YIL İÇİNDE 40 KATILIM

Bugün inşallah, 2 belediye başkanı arkadaşımızla birlikte son 1 yıl içerisinde partimize katılan belediye başkanı sayısı da 40 oluyor. Onu da buradan ilan ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, safalar getirdiniz.”

2 belediye başkanı AK Parti’ye geçti VİDEO

AK PARTİ ROZETİ TAKILDI

Kürsüye davet edilen belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti rozeti takıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım töreni kapsamında Akmeşe’ye rozetini takmasının ardından Diyarbakır’a ilişkin mesajlar verdi.

“DİYARBAKIR’I ASLINA RÜCU ETTİRECEĞİZ”

Erdoğan, “Bu hafta gerçekten muhteşem bir Diyarbakır seyahati oldu. Başkanımız da bu seyahatin bereketi oldu. İnanıyorum ki bunun gerisi de çok daha farklı bir şekilde gelecektir. Gerek milletvekillerimiz gerek belediye başkanlarımız hep birlikte Diyarbakır’ı aslına rücu ettireceğiz. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Rozetlerin takılmasının ardından belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi için objektiflerin karşısına geçti.