2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

2 bin yıllık antik kentin beyaz örtüsü büyüledi

Karlar altındaki 2 bin yıllık antik şehrin, eşsiz manzaraları havadan görüntülendi.

Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı Bursa’nın İznik ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Türkiye’nin beşinci, Marmara Bölgesi’nin ise en büyük gölüne sahip İznik’te kar yağışı etkili oldu.

KARLA KAPLANAN KENT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Unesco Dünya mirası aday listesinde bulunan İznik’in tarihî eserleri Yeşil Cami, Ayasofya Orhan Cami, İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul Kapı, Dikilitaş ile İznik sahili ve Abdülvahap Tepesi ile İznik’in genelinin ele alındığı hava çekimlerinde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

FOTOĞRAFSEVERLER BU ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi’nin klip hâline getirdiği görüntüler Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın sosyal medya hesaplarında büyük beğeni uyandırırken, fotoğrafseverler bu anları ölümsüzleştirmek için birbiriyle yarıştı.

















