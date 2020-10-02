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    2 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1442 kişi hastalığa yakalandı.
    • AA
    • 02.10.2020 - 19:56
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    2 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1442 kişi daha hastalığa yakalandı.

    Tedavi altındaki 63 kişi ise yaşamını yitirdi.

    "AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

    Bakan Koca tabloyu, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım." ifadeleriyle paylaştı.

    2 Ekim Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

     

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