2 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 23 bin 496 yeni vaka tespit edilirken, 283 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 23 BİN 496

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 95 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 48 milyon 854 bin 935, 2. doz uygulanan aşı miktarı 37 milyon 645 bin 172, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 760 bin 897 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 95 milyon 565 bin 306.

BAKAN KOCA: VAKA ARTIŞLARI ÖZELLİKLE AŞI OLMAMIŞ KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"VAKA TABLOLARI ve AŞI: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı."