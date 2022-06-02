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- 2 Haziran Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
2 Haziran Perşembe güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- 02.06.2022 - 12:21
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Mayıs Perşembe 2022 piyasalardaki son durum...
2 Haziran dolar ve euro ne kadar?
Dolar 16,4430 liradan, euro ise 17,5260 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 16,4410 liradan alınan dolar 16,4430 liradan, 17,5240 liradan alınan euro ise 17,5260 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,42 liradan, euro ise 17,52 liradan satılmıştı.