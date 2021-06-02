2 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 181 kişide yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 7 BİN 181

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 586 semptomlu hasta belirlendi.

112 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 372 kişi sağlığına kavuşurken, 112 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 768 oldu.