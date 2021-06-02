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2 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 181 kişide yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 02.06.2021 - 19:35
- Güncelleme : 02.06.2021 - 19:51
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 7 BİN 181
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 181 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 586 semptomlu hasta belirlendi.
112 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 7 bin 372 kişi sağlığına kavuşurken, 112 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47 bin 768 oldu.