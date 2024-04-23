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Emniyet güçlerimiz suçla mücadeleye kesintisiz olarak devam ediyor.

Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlar her gün artarak sürüyor.

Son olarak Mahzen-31 operasyonuna dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Suç örgütü çökertildi: 8 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

Balıkesir merkezli 2 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-31” operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz

Tespit edilen suçlar

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma ve Hırsızlık” suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Borçlandırma yoluyla alıkoyma,

- Silahla tehdit ve darp,

- Gasp ve hırsızlık,

- Yağma ve eziyet,

- Uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi.