2 Kasım Türkiye'de koronavirüs salgını

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 76 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2302 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1521 kişi sağlığına kavşurken 76 kişi vefat etti.

"HEP BRİLİKTE MÜCADELEYE KATILMALIYIZ"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz." notuyla yaptı.