2 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 29 bin 796 kişinin daha korona testi pozitif çıktı, 224 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 796

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi hayatını kaybetti.

"BİRİNCİ VE İKİNCİ DOZ ARASINDAKİ 11 PUANLIK FARKI KAPATMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız %90’a yakın. İkinci doz oranımız %79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz!"

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 117 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 477 bin 173, 2. doz uygulanan aşı miktarı 48 milyon 846 bin 431, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 213 bin 658 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 116 milyon 663 bin 497.