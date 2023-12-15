2 kırmızı bültenli daha paketlendi! Bakan Yerlikaya duyurdu... Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlarla, terör örgütlerine darbe indirmeye devam ediyor.

Yapılan operasyonlar sayesinde kırmızı bültenle aranan ve ülkemizde saklanan bazı şahıslar da paketlenerek adli makamlara teslim ediliyor.

Bu isimlerden Interpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika genelinde uyuşturucu dağıtımını organize eden İngiliz uyruklu Mohamed Zahir Miah'ın Büyükçekmece'de, Çin uyruklu Chen Xuefeng'in Bağcılar'da enselendi.

O anlara dair görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladı.

İşte Ali Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar;

Kafes 20 Operasyonu ile paketlendiler