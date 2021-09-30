2. Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başlıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu 1 Ekim’de başlıyor.

CHP'li Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, Kuştur Mevkii’nde bulunan Eski Deve Güreşi Arenası’nda başlıyor.

Geçtiğimiz yıl “Kuşadası” teması ile düzenlenen ve kente 9 heykel kazandıran sempozyum, bu yıl “Yaşam hakkı” teması ile gerçekleşiyor.

30 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Heykeltıraş Hakan Şengönül’ün küratörlüğünde 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyuma Türkiye’den Çağdaş Erçelik, Hanife Yüksel, Kemal Özkan Arslan ve Burak Çizer, İran’dan Bahman Chegeni, Gürcistan’dan Ivan Guldedava, Estonya’dan Kirill Grekov, İtalya’dan Marino Di Prospero, Rusya’dan ise Mikail Sobolev katılıyor.

Sempozyumun asistanlığını ise Mehmet Ali Demirci ve Hüseyin Ünlü yapıyor.

Bir ay boyunca mermer blokları yontarak “yaşam hakkı” teması ile şekillendirecek olan 10 heykeltıraşın eserleri, Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek.

Sempozyum kapsamında 25 Ekim tarihinde çocuklar için kil atölyesi düzenlenecek.

HEYKELLERİN YAPIMI CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

Heykellerin yaratım sürecini izlemek isteyen sanatseverler, her gün 09.30-18.00 saatleri arasında sanatçıların çalışmalarını canlı olarak izleyebilecek.

Çalışmaları izlemek isteyenler için her salı günü saat 14.00’te, Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden sempozyum alanına ücretsiz servis kalkacak.