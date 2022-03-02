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    2 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 2 Mart Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 11:39
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    2 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    eki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 2 Mart Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...

    2 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Dolar/TL 14,05'lerde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,65 civarında seyrediyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 97,6 seviyesinde bulunuyor.

    Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 azalışla 1,1095'ten alıcı buluyor. Yurt içinde şubat ayı dış ticaret verileri dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek.

    2 Mart Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


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