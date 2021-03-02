2 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

Güncel tabloya göre, son 24 saat içerisinde 135 bin 291 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 33 milyon 440 bin 843'e ulaştı.

VAKA SAYISI 12 BİNE YAKLAŞTI

Yapılan testler sonucu 11 bin 837 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Vaka sayılarındaki ciddi artış ise oldukça dikkat çekti.

68 CAN KAYBI

68 vatandaşımızın salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 706'ya yükseldi.

Hastanede tedavi gören 7 bin 892 kişi de sağlığına kavuştu.