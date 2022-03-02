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    2 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 56 bin 780 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 189 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.03.2022 - 20:58
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    2 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 56 BİN 780

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 407 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıkarken, 189 kişi ise hayatını kaybetti.

    2 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


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