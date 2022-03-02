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2 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

2 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 56 bin 780 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 189 kişi ise yaşamını yitirdi.