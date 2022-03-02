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2 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 56 bin 780 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 189 kişi ise yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 02.03.2022 - 20:58
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 56 BİN 780
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 407 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 56 bin 780 kişinin testi pozitif çıkarken, 189 kişi ise hayatını kaybetti.