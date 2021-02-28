2 Mart'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar, kaç gün okula gidecek? MEB yüz yüze eğitim açıklaması..

2 Mart'ta okullar açılıyor mu? Hangi sınıflar, kaç gün okula gidecek? MEB yüz yüze eğitim açıklaması..

Milli Eğitim Bakanlığı 1 Mart’ta başlaması planlanan yüz yüze eğitimin ikinci kademesiyle ilgili açıklama yaptı. Eğitime 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağı bildirildi.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin kararları açıkladı.

Okullar ne zaman açılacak, hangi sınıflar kaç gün okulacak gidecek? soruları veli ve öğrencilerin gündeminde yer alırken, kademeli bir şekilde yüz yüze eğitime geçileceği duyuruldu.

İkinci aşamanın başlamasına 1 gün kala Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Yüz yüze eğitime ve sınavlara, 1 Mart yerine 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Peki 2 Mart'ta okullar açılacak mı? Hangi sınıflar okula gidecek? Kaç gün okul olacak?

İşte yüz yüze eğitimin detayları..

2 MART OKULLAR AÇILACAK MI?

15 Şubat’ta başlayan ikinci dönemde köy okulları ile anaokulları yüz yüze eğitime yeniden geçiş yapmıştı. İlkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, 8 ve 12’nci sınıflarda ise 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacaktı. Ancak kritik süreçte okulların açılması kararı önce valiliklere bırakıldı.

Okullara dönüşün vaka sayılarına göre belirlenmesi kararlaştırıldı. İkinci aşamanın başlamasına 1 gün kala Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Okulların ve sınavların son durumu Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler sonrası netlik kazanacak.

MEB YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklama şöyle:

“1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı."

‘YERİNDE KARAR' UYGULAMASI

"Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.”





HANGİ SINIFLAR, KAÇ GÜN OKULA GİDECEK?

Okullarda tüm sınıfların aynı anda açılmasının mümkün olmayacağına değinen Selçuk, salgını kontrol altında tutmak ve öğrencilerin okula sağlıklı bir şekilde dönmesini sağlamak adına, kademeli bir açılış kararı aldıklarını açıkladı.

Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak.

8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.