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2 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 koronavirüs testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 02.05.2021 - 19:50
- Güncelleme : 02.05.2021 - 20:04
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 25 BİN 980
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 2 bin 587 semptomlu hasta belirlendi.
340 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 75 bin 182 kişi sağlığına kavuşurken, 340 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 844 oldu.