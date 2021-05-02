2 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 koronavirüs testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 25 BİN 980

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 2 bin 587 semptomlu hasta belirlendi.

340 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 75 bin 182 kişi sağlığına kavuşurken, 340 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bin 844 oldu.