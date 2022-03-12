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    2 milyon 597 bin 543 Ukraynalı ülkesini terk etti

    BM, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.
    • AA
    • 12.03.2022 - 18:50
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    2 milyon 597 bin 543 Ukraynalı ülkesini terk etti

    Rusya ve ukrayna arasındaki savaş  tüm şiddetiyle devam ederken Ukraynalılar ülkelerini terk etmeye devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

    MİLTECİ SAYISI 2,5 MİLYONU GEÇTİ

    Açıklamada, 24 Şubat-11 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 2 milyon 597 bin 543 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

    Polonya'ya 1 milyon 575 bin 703, Macaristan'a 235 bin 576, Slovakya'ya 185 bin 673, Rusya'ya 105 bin 897, Moldova'ya 104 bin 929, Romanya'ya 84 bin 671, Belarus'a 938 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 304 bin 156 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

    2 milyon 597 bin 543 Ukraynalı ülkesini terk etti #1

    SAYI 4 MİLYON UYARISINA YAKLAŞIYOR

    BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.


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