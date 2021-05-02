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    2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardım programıyla ilgili açıklama yaptı.
    • AA
    • 02.05.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 10:15
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    2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme

    Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs'a kadar tam kapanma kararı aldı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma sürecinde yapılacak destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

    HANE BAŞI 1100 LİRA

    Yanık, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

    Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile beraber yapılacağını bildirdi.

    2 milyondan fazla haneye 1100 lira ödeme #1

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