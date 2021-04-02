2 Nisan Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet 2 Nisan 2021 Cuma Hutbesi metni..

Diyanet tarafından yayımlanan Cuma Hutbesi'nin konusu bu hafta 'Birbirimizin Farkında Olalım' olarak belirlendi. Down sendromu, otizm gibi farklılıkların vurgulanacağı 2 Nisan Cuma Hutbesi tam metni..

Müslümanlar bir mübarek Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mübarek üç aylarda Cuma namazı ibadetini yerine getirmek için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan ''Cuma Hutbesi konusu nedir?'' sorusunun yanıtını araştırıyor.

Gündelik ve dini konularla ilgili pek çok bilgi ve öğüt sunan diyanet hutbesi, Diyanet İşleri tarafından duyuruldu.

Peki, bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte, 2 Nisan 2021 Cuma Hutbesi konusu..

2 NİSAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

2 Nisan tarihli Cuma Hutbesi'nin tam metni, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı öncesinde okunacak olan Cuma Hutbesi'nin konusu, ''Birbirimizin Farkında Olalım'' olarak belirlendi.

Cuma Hutbesi'nde, down sendromlu ve otizmli kişilerin kendilerini yalnız hissetmemeleri için herkese sorumluluk düştüğü vurgulanacak ve aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’den de örnekler verilecek.

Hutbede konuya ilişkin Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in, “Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir.” hadisi anlatılacak.

CUMA HUTBESİ TAM METNİ

BİRBİRİMİZİN FARKINDA OLALIM

Muhterem Müslümanlar!

Her birimiz bir imtihandayız. Dünya ve ahiret mutluluğunun peşinde, zorlukları aşabilmenin gayretindeyiz. Yaratılışımız gereği sevinci ve hüznü, neşeyi ve kederi birlikte yaşamaktayız. Çeşitli hastalıklar, sıkıntılar ve engellerle sınanmanın yanında down sendromu ve otizm gibi gelişim farklılıklarıyla da karşılaşmaktayız.

Yaşanan her zorluğun, çekilen her zahmetin, öğretici ve insanı geliştirici bir boyutu vardır. Zorluk ve sıkıntıları göğüslemek, her halimizde Allah Teâlâ’nın rızasını gözetmek, insanda kemal sıfatlarının açığa çıkmasına vesile olur.

Aziz Müminler!

Gelişim farklılıkları hakkında doğru bilgilenmemiz, tedavi ve rehabilitasyon imkanlarını araştırıp ehil ellerden destek almamız gerekir. Bu tür durumlarda erken tanı ve buna bağlı olarak doğru tedavilerin ve bilhassa uygun eğitimin vaktinde başlaması son derece önemlidir.

Kıymetli Müslümanlar!

Down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin ve ailelerinin, hayatın hiçbir alanında kendilerini yalnız hissetmemeleri için hepimize sorumluluklar düşmektedir. Kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken desteği göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak dini ve insani görevimizdir. Değerli Müminler! Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir.” O halde birbirimizin farkında olalım. Kardeşlerimizle insan onuruna yakışır bir ilişki ve samimi bir yakınlık kuralım. Sonra da ellerimizi Rabbimize açalım, tam bir teslimiyet içinde O’na boyun eğip sabır ve şifa dileyelim. Bizleri hem bu dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar kılacak bir kulluk bilincine eriştirmesini O’ndan niyaz edelim.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum:

“Mümin, mümin kardeşi için birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir.”