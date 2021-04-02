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    2 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün, Türkiye'de 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi. 179 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.04.2021 - 19:51
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 19:58
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    2 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 40 BİNİ AŞTI

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 1471 semptomlu hasta belirlendi.

    179 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 24 bin 419 kişi sağlığına kavuşurken, 179 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bine yaklaştı.

    2 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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